В Москве женщина смогла отбиться от насильника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На севере Москве 44-летний мужчина попытался изнасиловать незнакомку. Женщина смогла оказать ему активное сопротивление, после чего злоумышленник сбежал. Насильника задержали, сообщили в Следственном комитете России по столице.

Произошел страшный инцидент в ночь с 15 июня на 16 июня 2023 года. Возле жилого дома на улице Яхромская в городе Москве подозреваемый напал на незнакомую ему 30-летнюю женщину. Применяя насилие он пытался надругаться над ней, однако жертва оказала сопротивление. Насильнику ничего не оставалось, кроме как сбежать.

Возбуждено уголовное дело по факту покушений на изнасилование и насильственные действия сексуального характера. В кратчайшие сроки местонахождение подозреваемого вычислили. Его задержали и уже предъявили обвинение. Теперь мужчину проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. В ближайшее время суд выберет ему меру пресечения.

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