Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют для посетителей 24 июня Фото: Алиса ТИТКО

Красную площадь, Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей 24 июня. Это связано с проведением мероприятий, сообщает отдел по связям с прессой и общественностью ФСО РФ. Сообщение цитируют РИА Новости.

Мавзолей Ленина обычно работает по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям с 10:00 до 13:00 московскому времени. Из-за каких мероприятий его закроют 24 июня — не сообщается.

Напомним, в этот день в Москве пройдет общегородской выпускной. Основное мероприятие будет организовано в Парке Горького, разместят интерактивные музыкальные, танцевальные, спортивные и киберспортивные площадки. Для безопасности пускать на праздник будут только самих выпускников и их сопровождающих. Личность посетителей будут проверять по индивидуальным браслетам с QR-кодами.

Как писал KP.RU, мероприятия начнутся в 20:00 и продлятся до шести утра 25 июня.