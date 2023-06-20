Княжевская: Благодаря станции «Ватутинки» метро станет ближе для 115 тысяч москвичей

В столице продолжается строительство новых линий метро. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В столице продолжается строительство новых линий метро. В их числе - Троицкая. Она будет самой длиной за пределами МКАДа. Ее протянут от станции «ЗИЛ» Московского центрального кольца до города Троицк в Новой Москве. Маршрут с 17 станциями прокладывается через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа. Как сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, появление на этой линии станции «Ватутинки» приблизит метро для 115 тысяч горожан. К тому же около неё будет создано около 50 тысяч дополнительных рабочих мест.

«Станция разместится на восточной стороне Калужского шоссе, - рассказала Княжевская. - Из вестибюля откроется выход к жилым домам и общественным сооружениям, остановкам наземного городского пассажирского транспорта».

Напомним, «Ватутинки» включена во вторую очередь строительства Троицкой линии. Ориентировочно открытие станции намечено на 2025 - 2026 годы. Кстати, у будущей ветки уже есть свой цвет на карте московского метро - изумрудный. Из нескольких вариантов именно ему отдали предпочтение участники голосования на портале «Активный гражданин». Параллельно были выбраны цвета и еще для двух новых линий. Рублево-Архангельской достался графитовый, а Бирюлёвской - рубиновый.