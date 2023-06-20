Ефимов: Рост производства напитков в Москве составил почти 7 процентов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о значительном расширении выпуска напитков в городе. Этому способствуют растущий спрос на российском рынке и уменьшение доли импорта на столичных прилавках.

«Только в январе – апреле этого года в Москве произвели на 6,8 процента больше такой продукции, чем за аналогичный период 2022-го», - отметил заммэра.

По его словам, зарубежным покупателям тоже легко найти московскую продукцию в своих странах, поскольку она там хорошо представлена.

«При этом помощь заводам в развитии экспортных поставок оказывают в том числе байерские программы Центра “Моспром”», – уточнил Ефимов.

Список выпускаемых 15 городскими компаниями напитков достаточно широкий. Выбирай, что душа пожелает, - от различных молочных и кисломолочных до безалкогольных газированных. А ещё есть фруктовые и ягодные соки, любимые многими освежающие лимонады.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский пояснил, что компании столицы наращивают свои мощности и объемы в том числе при поддержке города.

«В рамках офсетного контракта Москва с 2022 года получает детское питание для городских молочно-раздаточных пунктов, в том числе молоко, соки, кефир», – рассказал глава ведомства.

Напомним, нацеленные на экспорт московские предприятия помогут получить индивидуальную помощь в центре «Моспром». Среди его услуг, например, изучение целевых рынков для производителей, индивидуальная аналитика для определения верной стратегии появления предприятия на мировом рынке. Есть ещё и байерская программа с бесплатными поиском контрагентов и организацией переговоров с возможными зарубежными покупателями. Кроме того, центр помогает столичным компаниям стать участниками международных выставок и бизнес-миссий.

Желающие могут также получить консультации по актуальным вопросам в Центре поддержки промышленности. Программы помощи бизнесу, локализация, финансирование и кредитование, подбор альтернативных поставщиков - в этом и многом другом помогут разобраться специалисты центра. Обращения принимают с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по телефону +7 (495) 630-00-00 или через электронную почту industrysupport@mos.ru.