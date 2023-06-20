Зоолог Воеводин предостерег желающих забрать ежа домой от этой идеи Фото: pixabay.com

Главный специалист природоохранного фонда «Верховье» Павел Воеводин в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» развеял самые известные мифы о ежах. Специалист посоветовал не брать этих зверьков в дом, так как они не приспособлены к человеческим домам, а также могут переносить паразитов.

Основные заблуждения связаны с питанием ежей. Это хищники, которые не питаются яблоками и грибами. Плоды могут оказаться на их колючках только случайно, заверил специалист. Также нельзя поить ежей молоком — у них нет фермента, который расщепляет лактозу и поэтому молочные продукты могут вызвать у них сильное расстройство пищеварения.

Кормить кошачьим кормом этих зверьков также не стоит. Они питаются насекомыми, улитками, лягушками или мышами. В домашних условиях им можно давать фарш, мясо или мучных червей. С охотой ежики едят и вареные куриные кости, но есть опасность, что они поранятся их острыми краями.

И все же приносить домой ежиков из леса не стоит, предупреждает зоолог.

— Дело в том, что в их колючках могут прятаться блохи и энцефалитные клещи. Более того, зверьки могут быть больны бешенством, — поделился Павел Воеводин.

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