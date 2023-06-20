За прошедшую неделю в Москве подтвердили 1197 случаев коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте стопкоронавирус.рф опубликовали новые данные о распространении Covid-19 в России. В Москве за неделю с 12 по 18 июня им заболели 1197 человек. Это немного меньше, чем цифры за неделю, которая была до этого.

Общее количество заболевших с 2020 года в столице составило 3 521 568 человек.

За неделю госпитализировали 412 москвичей с подтвержденным ковидом. Остальные пациенты проходят лечение амбулаторно, болезнь протекает у них в легкой форме.

К выписке подготовили, а также сняли с учета в поликлиниках с 12 по 18 июня 1362 жителей Москвы. За все время пандемии успешно вылечились от коронавируса 3 335 698 человек.

К сожалению, некоторые люди хуже справляются с заболеванием. За прошедшую неделю не смог бороться с ним 41 человек. Общее количество скончавшихся за три года составило 48974.

Ранее KP.RU писал, что в Роспотребнадзоре оценили экономические потери России от коронавируса. В среднем, это 309 долларов на душу населения. В других странах мира эти суммы в 10-20 раз выше.