В промзоне бывшего завода в Москве нашли две мины и взрыватель Фото: Артем КИЛЬКИН

Две мины и взрыватель нашли в промышленной зоне бывшего завода на Автозаводской улице в Москве. Территорию оцепили, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Недалеко от места обнаружения снарядов находятся социальные учреждения — в том числе колледж, школа и детский сад. На месте работают специалисты. Они выясняют, представляют ли обнаруженные снаряды опасность, а также откуда они взялись на общественной территории.

Ранее в столице из Моквы-реки выловили сумку с автоматами и боевыми патронами. Как рассказывал KP.RU, оружие подняли со дна водоема сотрудники безопасности компании, которая занимается сдачей электросамокатов в аренду. Они доставали из реки свои транспортные средства, которые туда сбросили хулиганившие школьники. Откуда на дне взялись автоматы и патроны, теперь разбирается полиция.