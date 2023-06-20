Избивший до полусмерти 84-летнюю женщину мужчина предстанет перед судом в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту покушения на убийство 84-летней пенсионерки. Женщина сделала замечание молодому парню, за что он начал избивать ее кулаками и ногами. Дело передают в суд, рассказали в прокуратуре столицы.

24-летний мужчина в момент совершения преступления был пьян. Произошло это днем 21 марта возле подъезда жилого дома на улице Макаренко. Он понимал, что пожилая прохожая не не сможет оказать активного сопротивления и позвать на помощь, и продолжал ее избивать.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Она осталась жива только благодаря оказанной медицинской помощи.

Теперь мужчине предстоит отвечать за содеянное перед судом. Сейчас он находится под стражей.

Ранее KP.RU писал, что москвич стал фигурантом уголовного дела за систематические побои сына. Мальчика забрали из семьи, сейчас он находится в специализированном учреждении. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.