Ефимов: В Москве зафиксирован рост числа выданных льготных ипотечных кредитов на 97%

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о сохранении столицей лидерства в России по оформленным кредитам льготной ипотеки.

«Их объем в мае составил 23,5 миллиарда рублей – это 18,7% от общероссийского объема льготной ипотеки, - отметил заммэра. - Всего в столице с начала действия программы выдано кредитов на сумму 881,6 миллиарда рублей».

Подробностями поделилось Управление Росреестра по Москве. За май этого года в столице оформлена регистрация 11 657 ипотечных договоров. Речь идет о первичной и вторичной недвижимости. Показатель на 0,2% больше, чем в апреле (11 633). Если сравнивать с маем 2022 года (5 905), то цифра выросла на 97,4%. При этом за тот же период 2021 года (9 855) рост составил 18,3%.

Как пояснил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, в течение месяца в городе завершилась регистрация 11,7 тысячи ипотечных сделок. Этот май стал рекордным по статистическим наблюдениям за все время их проведения. А к маю 2022 года ведомство отметило рост примерно в два раза.

«При этом к предыдущему месяцу зафиксирован небольшой прирост на 24 договора, хотя за последние пять лет май всегда уступал апрелю», – уточнил Майданов.

Всего с января по май 2023 года в столице насчитывается 51 606 зарегистрированных договоров жилищной ипотеки. Это предельный максимум первых пяти месяцев за все годы статистических наблюдений. Цифра на 13,6% больше, чем за тот же период 2022 года (45 434). А если сравнивать с теми же месяцами 2021 года (49 340), то рост составил 4,6%.