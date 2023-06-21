Гидрометцентр пообещал сухую погоду и до +23 градусов в Москве 21 июня

В четверг в Москву вернутся дожди Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в среду, 21 июня, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем столбики термометров покажут +21…+23 градуса, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба, что немного выше нормы климата. В городе будет дуть северный ветер со скоростью 2 метра в секунду, к вечеру – 1 метр в секунду.

В ночь на четверг характер погоды практически не изменится: прогнозируется облачность с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха остынет до плюс 8-10 градусов. Днем 22 июня потеплеет до +24 градусов. Пройдет небольшой дождь. Ветер северный, 3 метра в секунду.

Ранее KP.RU писал, что МЧС объявило высокий уровень пожарной опасности в Москве до 22 июня. В столице ожидается четвертый уровень рисков возникновения возгораний.