Сергунина: Благотворительный фестиваль «Город неравнодушных» проведут в Саду имени Баумана в июле

Фото: Пресс-служба КОСиМП

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в столице в начале июля пройдет благотворительный фестиваль «Город неравнодушных». Он будет приурочен ко Дню семьи, любви и верности. Для посетителей в саду имени Н. Э. Баумана 8 и 9 июля проведут ярмарку, познавательные и творческие программы.

«Участниками фестиваля станут больше 30 благотворительных организаций. Они проведут для москвичей и туристов мастер-классы, лекции и тематический квест. На семи площадках найдутся развлечения для гостей всех возрастов», — рассказала Наталья Сергунина.

В программе фестиваля - выступления известных лекторов и творческих коллективов. Желающие могут также поучаствовать в мастер-классах от некоммерческих организаций по темам экологии, благотворительности и волонтерства.

Одну из площадок посвятят животным. Здесь можно будет познакомиться с пушистыми обитателями московских приютов, выбрать питомца и забрать его домой. Для тех, у кого уже есть четвероногие друзья, откроют мобильную ветеринарную станцию и площадку для груминга.

На ярмарке можно будет также купить вязаные игрушки, текстиль, посуду, свечи и другие сувениры. Вырученные за них деньги пойдут подопечным некоммерческих организаций. Среди них - дети, жители старшего возраста, многодетные семьи, а также животные.

Время работы ярмарки: 8 и 9 июля, с 11.00 до 20.00.

Адрес: ст. м. «Красные ворота», ул. Старая Басманная, дом 15.

Вход свободный.

Подробности - на сайте фестиваля.