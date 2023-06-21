Ефимов: Для участников реновации появятся четыре миллиона квадратных метров жилья по проектам КРТ

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о реализации в городе программы комплексного развития территорий (КРТ). Напомним, она стартовала в 2020 году. Благодаря проектам КРТ преображаются бывшие промзоны и заброшенные площадки. Жители получают сбалансированную городскую среду. На сегодня ведётся разработка 188 проектов КРТ, каждый из которых находится на своем этапе выполнения. Известно, что по ним предполагается возведение четырех миллионов квадратных метров жилой недвижимости для участников реновации.

«Самый большой объем строительства предусмотрен на востоке столицы – более 800 тысяч квадратных метров», - отметил заммэра.

По его словам, в тройке лидеров по масштабам жилой застройки также Северный округ Москвы - свыше 600 тысяч «квадратов» и Северо-Восточный округ - более 700 тысяч квадратных метров.

Эти планы касаются земельных участок общей площадью примерно 2,45 тысячи гектаров.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман напомнил, что благодаря КРТ порядок наводится как в бывших промзонах и на участках со старыми складами, так в местах с недостроем и в заброшках.

«На их месте строятся жилые микрорайоны, деловые центры, социальные и промышленные объекты, - уточнил Гаман. - Всего в 188 проектах комплексного развития территорий будет построено более 14,5 миллиона квадратных метров жилья».

Кроме того, ещё шесть миллионов «квадратов» займут новейшие производственные площадки. Плюс к этому появятся свыше 14,5 миллиона квадратных метров общественно-деловых сооружений.

С помощью программы КРТ город вновь включает в свою жизнь заброшки или неэффективно используемые земли. В результате для жителей откроются дополнительно свыше 570 тысяч рабочих мест. В проекты будет вложено всего восемь триллионов рублей. Перезагрузкой участков в рамках КРТ вправе заняться их правообладатели, городские операторы или выбранные на торгах инвесторы.