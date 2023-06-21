В Москве будут судить сотрудника катка в ТЦ за растление малолетних девочек

Уголовное дело передали в суд Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве завершилось расследование уголовного дело в отношении сотрудника катка в ТЦ, обвиняемого в растлении малолетних девочек. Об этом сообщили в столичном главке СК России.

По данным следствия, в январе 2023 года мужчина, работая на ледовой арене в торговом центре, надругался над малолетними девочками. Как выяснилось, в период с 2011 по 2016 год педофил совершил аналогичные преступления в отношении других детей.

Мужчине предъявили обвинение в совершении четырех эпизодов по пункту «б» части 4 статьи132 УК РФ «Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста». Следователи собрали необходимые доказательства, изобличающие насильника. В ближайшее время дело направят в суд. Вину обвиняемый не признал.

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