В Москве задержали группу молодых людей, подозреваемых в семи разбойных нападениях

Всех фигурантов заключили под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве полицейские задержали группу молодых людей в возрасте от 18 до 21 года, подозреваемых в семи разбойных нападениях. Они похитили имущество на сумму свыше 700 тысяч рублей, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Две девушки из группы налетчиков знакомились с жертвами в соцсетях и входили к ним в доверие. Потерпевшие приглашали незнакомок к себе в гости. Злоумышленницы приходили по указанным адресам, а затем ненадолго отлучались. После этого они возвращались в квартиры с четырьмя подельниками.

Молодые люди угрожали потерпевшим предметом, походим на пистолет, и требовали отдать им деньги, технику и другие дорогостоящие предметы. Забрав чужое имущество, налетчики скрывались.

Подозреваемых задержали. У двоих налётчиков обнаружили свертки с наркотиками – амфетамином. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Всех фигурантов заключили под стражу.

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