Будущие контрактники рассказали о готовности помочь находящимся в зоне СВО

Посетители столичного пункта отбора на военную службу по контракту рассказали журналистам о мотивах своего решения. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС.

Будущие контрактники готовы отправиться в зону спецоперации, потому что не хотят оставаться в стороне, когда Родина нуждается в их помощи. Кроме того, они стремятся помочь находящимся в зоне СВО российским военным и мирным жителям новых территорий нашей страны. Посетители столичного пункта отбора на военную службу по контракту 21 июня рассказали журналистам о мотивах своего решения. По их словам, причина их поступка предельно проста – патриотизм и любовь к России.

По словам одного из собеседников, вопрос: ехать в зону СВО или нет, для него даже не стоял.

«Я из семьи, скажем так, офицеров, поэтому это не обсуждается», - сообщил посетитель пункта на улице Яблочкова.

С ним согласны и другие посетители центра:

«Хочу постоять за свою Родину, за свое Отечество», - заявил еще один мужчина.

Другой доброволец рассказал, что уже бывал в зоне СВО, имеет боевой опыт и хочет, чтобы его навыки принесли пользу Родине. Будущий контрактник добавил, что в зоне спецоперации служат его друзья, которым он хочет помочь.

«Принял решение, что нужно съездить, помочь ребятам. Моя помощь, я считаю, будет там полезна. И мало ли, вдруг кому-то жизнь спасет мое присутствие там», - рассказал новобранец.

Единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Он работает ежедневно, без обеда и выходных. Будущие контрактники отмечают удобно организованную работу центра. В пункте кандидаты проходят медицинскую комиссию и профессиональное собеседование с инструкторами. По его итогам определяется военная специальность новобранца. Срок прохождения службы по контракту в каждом случае определяется индивидуально, минимальный срок составляет 11 месяцев. Перед отправкой в зону спецоперации новобранцы проходят специальную подготовку на полигонах Министерства обороны РФ.

Поступить на службу в московском пункте отбора могут не только жители столицы, но и уроженцы других регионов России и даже иностранные граждане. Военнослужащие, отправляющиеся в зону спецоперации из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.

Заключить контракт могут люди от 18 до 60 лет. Для оформления добровольцам нужно захватить с собой паспорт, военный билет, диплом, свидетельство о браке и рождении детей.

Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.