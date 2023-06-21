Ефимов: Почти 60 процентов самостроя в столице сносят добровольно его собственники

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Самостроя в Москве становится с каждым годом все меньше. За этим следит Госинспекция по недвижимости. После того, как сооружение официально будет признано незаконным, его сносят. Вариантов демонтажа всего два: добровольно или принудительно, то есть силами контрольного ведомства.

При этом инспекторы продолжают профилактику среди представителей бизнес-сообщества. Благодаря этому нарушения удаётся предупредить или пресечь на начальном этапе. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, все больше предпринимателей после признания собственно своего нарушения сами же и сносят самострой.

«За первые пять месяцев 2023 года в добровольном порядке ликвидировали 57 процентов объектов от общего объема демонтажа, - отметил заммэра. - Это на девять процентов превышает показатели аналогичного периода прошлого года».

Как уточнил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров, с января по 1 июня 2022 года было добровольно демонтировано 48 процентов от всех снесённых незаконных построек.

Напомним, следить за порядком в городе может не только контрольное ведомство, но и горожане. Для этого создан специальный чат-бота «Самострой.net», с помощью которого можно уточнить статус строения. Достаточно в мессенджере Telegram зайти в бот под названием «Самострой.net», далее выбрать опцию «Старт» и указать кадастровый номер подозрительного сооружения. Дальше - дело техники. После проверки данных сервис сообщит пользователю, законное ли строение.