Более 300 человек выстроились в очередь на речные трамвайчики в Москве

Москвичи выстроились в очередь на речные трамвайчики Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве 20 июня запустили движение первых речных трамваев. До 23 июня проезд на электросудах бесплатный. Более 300 человек выстроились в очереди, чтобы покататься по Москве-реке, сообщил корреспондент KP.RU.

Люди стоят уже больше двух часов. В очереди – не только москвичи, но и гости столицы. Всем раздают воду. На электротрамвайчики запускают по 40 человек.

Напомним, новые электросуда будут курсировать от Киевского вокзала до квартала «Сердце столицы» в районе Хорошёво-Мнёвники. По маршруто длиной в 6,5 км будут ходить восемь трамвайчиков: «Синичка», «Сетунь» «Пресня», «Филька», «Яуза», «Раменки», «Сходня» и «Неглинка».

Ранее KP.RU писал, что выпустили лимитированные карты «Тройка» к открытию регулярного речного маршрута в Москве. Пассажиры могут приобрести проездные на кассах Кольцевой линии метро, тираж ограничен.