В Москве задержали мужчину, прятавшего наркотики в нижнем белье

Подозреваемого заключили под стражу Фото: ГУ МВД по Москве

В Москве правоохранители задержали 30-летнего мужчины с «синтетикой» в нижнем белье. В отношении его возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Инспекторы ДПС остановили мужчину на Нижегородской улице. При личном осмотре у него нашли пакет с порошком и несколько свертков с неизвестным веществом массой 44 грамма. Экспертиза показала, что часть изъятого содержит мефедрон.

Обыски прошли и по месту проживания злоумышленника – полицейские нашли три упаковки с порошком, восемь брикетов коричневого цвета с гашишем, 121 обмотанный изолентой сверток с «синтетикой», а также упаковочный материал и электронные весы. Всего изъяли свыше 4 кг наркотиков. Подозреваемый пояснил, что запрещённые вещества он планировал продать.

Фигуранта арестовали. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, что супружеская пара организовала нарколабораторию на даче в Подмосковье. Правоохранители пресекли незаконную деятельность.