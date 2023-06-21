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НовостиПроисшествия21 июня 2023 12:49

В Москве задержали мужчину, прятавшего наркотики в нижнем белье

Всего у подозреваемого изъяли более 4 кг запрещенных веществ
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Подозреваемого заключили под стражу

Подозреваемого заключили под стражу

Фото: ГУ МВД по Москве

В Москве правоохранители задержали 30-летнего мужчины с «синтетикой» в нижнем белье. В отношении его возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Инспекторы ДПС остановили мужчину на Нижегородской улице. При личном осмотре у него нашли пакет с порошком и несколько свертков с неизвестным веществом массой 44 грамма. Экспертиза показала, что часть изъятого содержит мефедрон.

Обыски прошли и по месту проживания злоумышленника – полицейские нашли три упаковки с порошком, восемь брикетов коричневого цвета с гашишем, 121 обмотанный изолентой сверток с «синтетикой», а также упаковочный материал и электронные весы. Всего изъяли свыше 4 кг наркотиков. Подозреваемый пояснил, что запрещённые вещества он планировал продать.

Фигуранта арестовали. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, что супружеская пара организовала нарколабораторию на даче в Подмосковье. Правоохранители пресекли незаконную деятельность.