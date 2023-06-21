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НовостиПроисшествия21 июня 2023 13:14

Бытовки загорелись на северо-западе Москвы

На месте ЧП работают экстренные службы, площадь пожара уточняется
Авторы (2):
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Сведения о пострадавших не поступали

Сведения о пострадавших не поступали

Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве в районе Митино загорелись бытовки. Площадь пожара уточняется, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Сообщение о возгорании на Митинской улице поступило в экстренные службы 21 июня в 15:25. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведения о пострадавших не поступали. Обстоятельства случившегося выясняются.

В 16:15 пожар локализовали.

Ранее KP.RU писал, что две женщины и два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Орехово-Зуево. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания.