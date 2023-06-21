Бытовки загорелись на северо-западе Москвы

Сведения о пострадавших не поступали Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве в районе Митино загорелись бытовки. Площадь пожара уточняется, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Сообщение о возгорании на Митинской улице поступило в экстренные службы 21 июня в 15:25. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведения о пострадавших не поступали. Обстоятельства случившегося выясняются.

В 16:15 пожар локализовали.

Ранее KP.RU писал, что две женщины и два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Орехово-Зуево. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания.