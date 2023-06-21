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НовостиОбщество21 июня 2023 13:30

В Москве администрация площадки «Флакон» запретила выступление группы Animal ДжаZ

Общественники требуют отмены концертов группы и в других регионах страны
Семен КИРЕЕВ
Вокалист группы Animal Джаz Александр "Михалыч" Красовицкий. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Вокалист группы Animal Джаz Александр "Михалыч" Красовицкий. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Администрация дизайн-завода «Флакон» запретила выступление рок-группы 15 июля в Москве, сообщает Telegram-канал «RT на русском».

С просьбой проверить музыкальный состав, в СК и Минкультуры обратились активисты движения «Зов народа». Причиной недовольства общественников стали «антироссийские высказывания» вокалиста группы, Александра Красовицкого. Также с 2014 года музыканты высказывались против присоединения Российской Федерацией территорий Крыма, а после начала частичной мобилизации и вовсе покинули страну, уехав в Израиль.

Отменят ли выступление Animal ДжаZ, запланированное на 22 июля в Санкт-Петербурге, пока неизвестно.

Ранее KP.RU писал о том, что в других регионах отменяются концерты группы ANACONDAZ.