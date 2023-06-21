Москвича осудили за хищение музыкальных инструментов на 4,5 года

Москвича приговорили к 4,5 года тюрьмы за хищение музыкальных инструментов Фото: Иван ВИСЛОВ

В Москве суд приговорил к 4,5 года колонии 32-ленего мужчину, обвиняемого в хищении дорогостоящих музыкальных инструментов общей стоимостью более 8,4 млн рублей. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Москвич различными обманными путями получал от потерпевших аккордеоны и баяны, в том числе очень редкие и дорогие экземпляры, а после не возвращал их. Под предлогом аренды или ремонта за полтора года он похитил музыкальные инструменты у 18 людей.

Судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании материального ущерба. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу еще не вступил.

В прокуратуре добавили, что подсудимый — Лев Лавров, чемпион мира по игре на баяне.

Ранее KP.RU писал о группе молодых людей, похитившей имущество на 700 тысяч рублей. Подозреваемых задержали и заключили под стражу.