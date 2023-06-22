Пожар потушили в административном здании в Печатниках

Информация о пострадавших не поступала. Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ Москвы

В Москве в Печатниках потушили пожар в административном здании. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Сообщение о возгорании на Южнопортовой улице поступило в экстренные службы 22 июня в 05:56. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Горело задние на площади «200» квадратов».

Пожарные создали два боевых участка, проложили две магистральные линии и подали в очаг пожара семь водяных стволов. Огонь удалось полностью потушить через 3,5 часа – в 08:39. Сведения о пострадавших не поступали. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что 21 июня несколько бытовок горели на северо-западе Москвы. Огонь распространился на площадь в 200 квадратных метров. Пожар потушили, никто не пострадал.