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НовостиОбщество22 июня 2023 6:45

Почти 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы 22 июня

Больше всего вылетов задерживаются в Домодедово
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Причины задержек не уточняются

Причины задержек не уточняются

Фото: Иван ВИСЛОВ

Почти 30 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково в четверг, 22 июня. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписание».

Так, по информации 09:40, во Внуково задержали шесть рейсов, еще семь отменили, в Домодедово не могут улететь пассажиры 12 рейсов, еще четыре самолета отменили. Кроме того, в Шереметьево задерживается один вылет, отмен нет. В то же время аэропорт Жуковский работает в штатном режиме. Причины задержек не уточняются.

Ранее KP.RU писал, что рейс Стамбул-Москва совершил экстренную посадку из-за буйной пассажирки. Молодая девушка прыгала по сиденьям, обливала попутчиков водой, громко кричала и ругалась. Пассажирку пытались успокоить сотрудники авиакомпании, но ничего не вышло – самолет вернулся в Стамбул, а неадекватную девушку сняли с рейса.