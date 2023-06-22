Почти 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы 22 июня

Причины задержек не уточняются Фото: Иван ВИСЛОВ

Почти 30 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково в четверг, 22 июня. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписание».

Так, по информации 09:40, во Внуково задержали шесть рейсов, еще семь отменили, в Домодедово не могут улететь пассажиры 12 рейсов, еще четыре самолета отменили. Кроме того, в Шереметьево задерживается один вылет, отмен нет. В то же время аэропорт Жуковский работает в штатном режиме. Причины задержек не уточняются.

Ранее KP.RU писал, что рейс Стамбул-Москва совершил экстренную посадку из-за буйной пассажирки. Молодая девушка прыгала по сиденьям, обливала попутчиков водой, громко кричала и ругалась. Пассажирку пытались успокоить сотрудники авиакомпании, но ничего не вышло – самолет вернулся в Стамбул, а неадекватную девушку сняли с рейса.