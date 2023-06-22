Ефимов: На торги выставлено право на КРТ участка в поселении Сосенском

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Между улицами Александры Монаховой и Эдварда Грига в поселении Сосенском в Новой Москве сейчас расположены склады. Этот фактически заброшенный участок в 3,47 гектара выставлен городом на торги. Их победитель сможет заняться комплексным развитием территории (КРТ). Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, заявки на участие в аукционе уже принимаются.

«Инвестиции в комплексное развитие территории составят почти два миллиарда рублей, - отметил заммэра. - Ежегодный бюджетный эффект от реализации проекта превысит 99 миллионов рублей».

По его словам, в результате в Новой Москве будет создано дополнительно около 300 рабочих мест.

Участниками аукциона вправе стать все желающие, кому интересно взяться за редевелопмент площадки. Это касается и инвесторов из регионов. Разумеется, каждый из потенциальных претендентов на участок должен соответствовать необходимым в таких случаях требованиям. Перезагрузкой территории смогут заняться в том числе и собственники имущества, до сих пор так и не договорившиеся между собой о дальнейшем ее развитии. Торги стартуют с начальной цены в 7,5 миллиона рублей. Сумма задатка – 1,5 миллиона рублей.

Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман, по проекту КРТ на участке возведут 19,5 тысячи квадратных метров общественно-деловых и производственных сооружений.

«Здесь может появиться торгово-развлекательный комплекс, парикмахерская, ателье, магазины, а также технопарк», – уточнил Гаман.

Напомним, благодаря программе КРТ город возвращает к нормальной жизни заброшки или неэффективно используемые участки. Это дает возможность открыть дополнительно свыше 570 тысяч рабочих мест. В реорганизацию территорий будет вложено всего восемь триллионов рублей. Реализацию проектов смогут взять на себя правообладатели земли, городские операторы или выбранные на аукционах инвесторы.