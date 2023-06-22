Три выставки животных из приютов пройдут на ВДНХ в Москве

Все животные социализированы, здоровы и привиты Фото: Городское хозяйство Москвы

В Москве на ВДНХ пройдут фестивали-пристройства животных из городских приютов. Выставки запланированы на 24 июня, 15 июля и 19 августа, сообщили на сайте столичной мэрии.

Встреча в эту субботу состоится в сквере Юннатов – недалеко от здания Музея городского хозяйства Москвы (павильон №5 «Физика»). Гости смогут забрать 17 собак и кошек из приютов «Зеленоград» и «Зоорасвет».

Специалисты расскажут будущим хозяевам, как ухаживать за питомцами и обучать их простым командам. Кроме того, для тех, кто не сможет забрать животное домой, появится возможность стать волонтером и взять шефство над понравившимся питомцем. Все кошки и собаки социализированы, здоровы и привиты.

Напомним, фестивали-пристройства проводят в Москве второй год. В августе и сентябре 2022 года около половины питомцев обрели дом. Сейчас в столичных приютах живут свыше 16 тысяч животных.

Ранее KP.RU писал, что зоолог Павел Воеводин призвал москвичей не забирать из леса ежей домой.