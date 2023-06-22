Будущие контрактники рассказали о готовности помочь находящимся в зоне СВО

Будущие контрактники объясняют свое решение пойти служить верностью Родине. Фото: Ярослав ЧИНГАЕВ.

Главный мотив добровольцев, отправляющихся в зону спецоперации – патриотизм и желание помочь жителям новых территорий России. Посетители столичного пункта отбора на военную службу по контракту объяснили журналистам, почему они хотят записаться в армию. По словам новобранцев, они не могут оставаться в стороне, когда мирным жителям в зоне СВО нужна помощь.

Один из посетителей центра на улице Яблочкова рассказал, что только что вернулся с Донбасса. Мужчина был в Донецке в командировке и своими глазами видел, как живет город, который нацисты бомбили на протяжении многих лет. Вернувшись домой, он понял, что не может сидеть сложа руки и должен отправиться в зону спецоперации.

«Я просто был в Донецке и видел это все своими глазами. В командировке был. Приехал оттуда, пошел сюда», - рассказал собеседник.

Еще один посетитель отметил, что им движет чувство долга и поддержка родных.

«Долг зовет. Молодые должны рожать детей, а мы, естественно, за них воевать. Это самое главное, что семья поддерживает», - подчеркнул доброволец.

Многие из посетителей пункта служили в российской или советской армии. Кандидаты говорят, что в армии служили и их отцы, а деды воевали на фронтах Великой Отечественной войны. В память о них добровольцы тоже готовы пойти защищать Родину с оружием в руках.

Единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Он работает ежедневно, без обеда и выходных. Будущие контрактники отмечают удобно организованную работу центра. В пункте кандидаты проходят медкомиссию и профессиональное собеседование с инструкторами. По его итогам определяется военная специальность новобранца. Срок прохождения службы по контракту в каждом случае определяется индивидуально, минимальный срок составляет 11 месяцев. Перед отправкой в зону СВО новобранцы проходят специальную подготовку на полигонах Министерства обороны РФ.

Поступить на службу в московском пункте отбора могут не только жители столицы, но и уроженцы других регионов России и даже иностранные граждане. Военнослужащие, отправляющиеся в зону спецоперации из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.

Заключить контракт могут люди от 18 до 60 лет. Для оформления добровольцам нужно захватить с собой паспорт, военный билет, диплом, свидетельство о браке и рождении детей.

Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.