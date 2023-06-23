По Москве поехали бесплатные парикмахерские для собак

В этот уик-энд (23 — 25 июня) по столице начал колесить мобильный груминг Фото: Shutterstock

В этот уик-энд (23 — 25 июня) по столице начал колесить мобильный груминг: автобус, в котором оборудовано рабочее место собачьего цирюльника. А еще консультирует ветврач. И все бесплатно. Это проект московского правительства.

В эти и все следующие выходные фургончик будет приезжать к новым площадкам для выгула собак. Например, в эту пятницу — на Сиреневый бульвар на востоке городе, а в субботу — на Ивана Сусанина на севере. Адреса мы не публикуем — потому что места в расписании грумера и ветеринара уже закончилась — аншлаг. Ничего удивительного: работа собачьего парикмахера в салоне стоит от 1500 рублей. А тут, хоть и не полный комплекс процедур, а экспресс-вариант (окантовка, челка, когти, уход за глазами и ушами) — зато даром.

На предстоящие недели запись еще не началась. Поэтому если хотите, то в начале новой недели начинайте заходить на сайт проекта (pro-raion.ru/dogrun-grooming), смотреть анонсы будущих адресов да успевать записываться. Проект будет идти до конца лета.