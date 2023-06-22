Строительный мусор загорелся на юге Москвы

на юге Москвы горит строительный мусор Фото: прокуратура Москвы

В Москве на территории мусоросортировочного комплекса произошел пожар: загорелся строительный мусор, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

На месте происшествия уже работают пожарно-спасательные подразделение. Сотрудники МЧС тушат огонь. Чертановская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств случившегося. На месте ЧП находится заместитель прокурора Станислав Шевченко.

По данным ТАСС, сообщение о возгорании на Дорожной улице поступило в экстренные службы днем 22 июня. Огонь охватил площадь в 150 квадратных метров. Пока неизвестно, что стало причиной пожара. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее KP.RU писал о пожаре в административном здании в столичных Печатниках. Возгорание потушили на площади 200 квадратных метров: пожарные создали два боевых участка и подали в очаг семь водяных стволов. Никто не пострадал.