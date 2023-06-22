Вертолет привлекли для тушения пожара на мусоросортировочном комплексе в Москве

Сведения о пострадавших не поступали Фото: прокуратура Москвы

В Москве в мусоросортировочном комплексе произошел пожар. К тушению огня привлекли авиацию МЧС – на место ЧП направили вертолет, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В ГУ МЧС Росси по Москве рассказали KP.RU, что сообщение о пожаре на Дорожной улице, д. 3, к. 14 поступило в экстренные службы в 13:51. Загорелся строительный мусор. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара увеличилась вдвое – с 150 до 300 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали.

Напомним, столичная прокуратура контролирует установление обстоятельств случившегося. На месте ЧП находится заместитель Чертановского межрайонного прокурора Станислав Шевченко. Детали случившегося выясняются.