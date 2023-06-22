Площадь пожара на заводе по переработке мусора в Москве увеличилась до 900 «квадратов»

Информация о пострадавших не поступала Фото: Александра БУДАЕВА

В Москве площадь пожара на мусоросортировочном комплексе увеличилась до 900 квадратных метров, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

Ранее KP.RU писал, что сообщение о возгорании на Дорожной улице поступило в экстренные службы 22 июня в 13:51. На заводе загорелся строительный мусор. Пожарно-спасательные подразделение продолжают тушить огонь.

Изначально площадь пожара составляла 150 квадратных метров, затем – 300, а в настоящий момент – 900 «квадратов». К тушению огня привлекли авиацию МЧС. Информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства случившегося выясняются.

UPD: В 15:43 пожар локализовали.

Как писал KP.RU о пожаре в бытовках на северо-западе Москвы. ЧП произошло 21 июня на Митинской улице, площадь возгорания составила 200 квадратных метров, огонь оперативно потушили. Никто не пострадал.