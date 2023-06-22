Московским рестораторам посоветовали закрыть летние веранды из-за непогоды 23 июня

Московским рестораторам порекомендовали закрыть летние веранды в пятницу Фото: Иван МАКЕЕВ

Московским рестораторам порекомендовали закрыть летние веранды из-за надвигающейся грозы, сообщили в пресс-службе столичного Департамента торговли и услуг. Также владельцев кафе и ресторанов призвали укрепить все конструкции и закрыть зонты.

«…просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации», - сказано в сообщении.

Уточняется, что в пятницу, 23 июня, в Москве ожидается дождь, с грозой и градом. Непогода будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 13-18 метров в секунду.

Ранее KP.RU писал, что МЧС предупредило москвичей о сильном ливне в пятницу. Во время дождя автомобилистов просят снизить скорость, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров, а пешеходов призывают обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Сильный дождь ожидается и в Московской области.