Синоптик Вильфанд: В Москву придут дожди 23 июня 2023 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Июнь выдался в Москве засушливым, осадков почти не было. За истекшие три недели выпало только 27% от нормы. Но скоро в регион придут дожди. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, они станут настоящим спасением для природы, так как влага сейчас необходима растениям.

Кратковременные дожди пройдут в столице уже в ночь на 23 июня, а следующий день будет облачным. Но облака являются преградой для волнового излучения, которое исходит от земли. Так что нагретая солнцем поверхность не отдаст свое тепло и резкого похолодания не произойдет.

- Минимальная температура прогнозируется в районе 13-15 градусов. Это очень теплая ночь, — уточнил синоптик Lenta.ru.

В пятницу усилятся не только дожди, но и подует сильный ветер, до 18 метров в секунду. А в разных районах Москвы и области ожидается от 7 до 20 миллиметров осадков.

- Максимальная дневная температура будет 20-22 градуса, - отметил он.

Только к выходным ситуация начнет меняться. 24 июня тоже возможны кратковременные дожди, а в воскресенье, 25 числа, уже без осадков.

Если дожди и будут, то совсем несущественными, не более 3-4 мм. Температурный фон в пределах 20-24 градусов в дневные часы, а ночами – 10-14 тепла.

В свою очередь, столичный главк МЧС предупредил о стремительно портящейся погоде. В Москве 23 июня ожидаются ливень, гроза, град и сильный ветер, передает "360".

В связи с этим в регионе объявлена желтая зона погодной опасности. Метеопредупреждение будет действовать в Москве с 03:00 23 июня до 22:00 того же дня, в области предупреждение о пожароопасности объявили до 22:00 23 июня, передает Москва 24.

Наиболее прохладными предстоящие выходные станут для жителей Казани, Красноярска Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Самары, Перми, Екатеринбурга, Уфы и Челябинска, где ожидаемая температура составит +16…+19 градусов. Об этом "Известиям" рассказал руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.