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НовостиПроисшествия22 июня 2023 16:02

Бойцовская собака напала на пенсионерку на северо-западе Москвы

По факту случившегося возбудили уголовное дело
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Собака напала на пенсионерку в сквере Генерала Жданова

Собака напала на пенсионерку в сквере Генерала Жданова

Фото: pixabay.com

В Москве возбудили уголовное дело после нападения бойцовской собаки на пенсионерку 1948 года рождения, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Инцидент произошел 11 июня в парке Генерала Жданова. Пес бойцовской породы покусал пожилую москвичку. По словам потерпевшей, на животном не было намордника и поводка. Хозяин собаки не оказал помощь пострадавшей. Пенсионерку госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

В полицию обратились родственники москвички. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Возбуждено уголовное дело, личность владельца бойцовской собаки устанавливается.

Ранее KP.RU писал, что трое бойцовских псов насмерть разодрали мальтипу в сквере Петербурга. Хозяин не смог удержать агрессивных собак. Правоохранители организовали проверку, по ее результатам примут процессуальное решение.