Тапир Сью из Московского зоопарка вышла в летний вольер

Тапир начала подъедать одуванчики, которых не было в ее рационе зимой Фото: Московский зоопарк

В Московском зоопарке равнинный тапир вышла в летний вольер. Сью уже успела осмотреться и начала подъедать одуванчики, которых не было в ее рационе зимой, сообщили в телеграм-канале столичного зоосада.

Сью 34 года – это достаточно солидный возраст для тапиров, в естественной среде они редко доживают до 16-18 лет. Эту зиму она провела в павильоне «Дом жирафа» вместе со своим соседом Самсоном.

Теперь животное значительную часть времени находится в уличном домике, выходя только на ежедневные тренинги. На занятиях присутствуют как киперы, так и ветврачи, которые помогают Сью привыкнуть к новым сотрудникам и предметам в вольере. Тапир получает лакомства за выполнение простых действий, таких как взвешивание и приподнятие ножки.

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