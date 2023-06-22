Москвич угнал две иномарки за 2,1 млн рублей

Мужчина перегонял автомобили в другие регионы РФ Фото: ГУ МВД по Москве

В Москве задержали 31-летнего рецидивиста, подозреваемого в краже двух корейских иномарок на сумму более 2,1 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Первый кроссовер злоумышленник угнал с помощью специального устройства на Щелковском шоссе. Он пригнал автомобиль на уличную стоянку в Московской области и заменил госномера на поддельные. После этого подозреваемый через онлайн-сервис нанял водителя и попросил перегнать иномарку в Назрань. Но по пути машину остановили полицейские, авто вернули законному владельцу.

Вторую иномарку мужчина угнал с Алтайской улицы. В этот раз он решил сам переправить машину в другой город. По дороге злоумышленник заметил правоохранителей и, испугавшись, бросил машину и скрылся. Автомобиль также вернули хозяину.

Спустя время полицейские установили личность угонщика и задержали его. Им оказался ранее судимый москвич, проживающий в бытовке на Ильменском проезде. Возбуждено уголовное дело о краже, фигуранта арестовали.

Ранее KP.RU писал, что житель Подмосковья угнал иномарку за 5 млн рублей.