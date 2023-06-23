Овчинский: Новый цех лифтостроительного завода готов уже наполовину

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

На востоке столицы в Гольяново с февраля этого года строится новый цех завода МЭЛ, выпускающего лифтовое оборудование. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, здание готово уже наполовину. Здесь выполнены сборка металлокаркаса и земляные работы. При этом завершается сооружение перекрытий и крыши. Параллельно цех подключают к внешним энергоносителям.

«Предприятие расширяет производственные помещения в рамках масштабного инвестиционного проекта, - отметил глава ведомства. - Для этого город передал компании земельный участок площадью 0,7 гектара в районе Гольяново».

По его словам, на создаваемой площадке появится 85 рабочих мест. Это позволит предприятию нарастить выпуск своих изделий в 1,5 раза – до четырех тысяч лифтов в год.

Строители готовятся сдать новый цех раньше запланированного срока. Проект завершится уже к ноябрю этого года. А до конца декабря в планах компании оформить на сооружение заключение о соответствии (ЗОС). В целом для завода этот год получился особенным. Событий много - МЭЛ отмечает 70 лет, возводит дополнительный цех, занимается разработкой и производством новых линеек скоростных лифтов.

«Компания продолжает планомерное развитие, в том числе цифровизацию и автоматизацию процессов, - пояснил генеральный директор предприятия Руслан Родиков. - Это позволяет нам достичь высоких стандартов продукции и увеличения объема производства».

Напомним, в прошлом году город предложил бизнесу такую антикризисную меру поддержки, как выделение земли для масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Аренда при этом рассчитается по льготной ставке - один рубль в год. В результате компании меньше тратят на открытие новых рабочих мест. К тому же им удастся оперативно начать производство необходимой городу продукции.