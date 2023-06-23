Сильный дождь с градом и грозой ожидают в Москве 23 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики Гидрометцентра России поделились прогнозом погоды в Москве на пятницу, 23 июня. Весь день в столице будет облачно и дождливо, местами осадки окажутся сильными. Их дополнят град и в отдельных районах гроза.

Также прогнозируют сильный ветер — его скорость будет 7-12 метров в секунду, но местами порывы при грозе будут достигать 18 метров в секунду. Направление юго-восточное с переходом на западное.

Температура воздуха днем ожидается на уровне 20-22 градусов выше нуля. Атмосферное давление ниже нормального — 743 мм ртутного столба.

Ночью останутся кратковременные осадки, но град с грозой больше москвичам не опасны. Температура опустится до 14-16 градусов тепла, атмосферное давление останется прежним. Ветер слегка успокоится до 6-11 метров в секунду, дуть будет с севера и северо-запада.

Ранее KP.RU сообщал, что о непогоде в Москве 23 июня предупреждало городское МЧС.