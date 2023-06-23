Ефимов: Реорганизацией двух участков и территории бывшей промзоны в Лефортове и Зюзине займётся городской оператор

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Сразу несколько заброшенных участков приведёт в порядок городской оператор, выбранный столичными властями. По проектам комплексного развития территорий (КРТ) запланирована реорганизация площадки в бывшей промзоне «Серп и Молот». Кроме того, перезагрузка ждёт и участки в Лефортове и Зюзине. Они находятся на 2-й улице Синичкина, владение 4 и на Азовской улице, владение 39. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, их преображение возьмёт на себя Московский фонд реновации.

«Объем вложений в реализацию двух этих проектов превысит 14 миллиардов рублей, - отметил заммэра. - В результате редевелопмента участков общей площадью 4,97 гектара появится почти 580 новых рабочих мест».

Уже известно, что именно возведут на этой земле. Например, в Зюзине недалеко от пересечения Азовской и Старобалаклавской улиц площадь в 0,43 гектара отдадут под жилую недвижимость. Это будут квартиры на более чем 17 тысяч квадратных метров для участников реновации. А в Лефортове на общей площадью 4,54 гектара сначала снесут склады и устаревшие сооружения. Затем здесь появятся свыше 74 тысяч «квадратов» жилья и общественно-деловых строений. Удобно, что отсюда пешком можно будет добраться до ближайших станций метро «Лефортово» и «Римская».

Подробнее об участке бывшей промзоны «Серп и Молот» и площадке на 2-й улице Синичкина, владение 4 в Лефортове рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Прежде всего, там возведут жилье и общественно-деловые сооружения, в числе которых детский сад на 100 мест, школа на 200 детей, поликлиника на 320 посещений и детская поликлиника.

«Здесь также построят гостиницу, офисы, магазины, отделения банков, рестораны и кафе», - добавил Гаман.

По его словам, всего появится 40,5 тысячи квадратных метров различной недвижимости. За это отвечает организация АНО «Развитие социальной инфраструктуры».

Напомним, возвращение к нормальной жизни заброшек и используемых недостаточно хорошо городских земель стало возможно благодаря программе КРТ. Эффект от нее ожидается значительный - более 570 тысяч дополнительных рабочих мест и восемь триллионов рублей инвестиций! Проекты КРТ вправе реализовать правообладатели участков, городские операторы или выбранные на торгах инвесторы.