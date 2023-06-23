Владислав Овчинский назвал первого резидента площадки «Руднево»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Производитель абсорбирующего белья «ВИП-Камилла», который организовал производство на площадке «Руднево» (относится к особой экономической зоне — ОЭЗ — «Технополис Москва») и получил статус резидента. Фирма выпускает свою продукцию в рамках офсетного контракта: в обмен на крупные инвестиции в развитие бизнеса она будет поставлять товары для нужд города.

— Сегодня на площадке «Руднево» уже размещается 16 компаний, большая часть из которых является производителями беспилотных авиасистем. «ВИП-Камилла» стала первым резидентом шестой площадки ОЭЗ «Технополис Москва». В начале 2023 года город заключил с предприятием офсетный контракт на поставку абсорбирующего белья медицинского назначения. Компания инвестирует в проект 417 миллионов рублей. В третьем квартале 2023 года предприятие планирует выйти на полную мощность и создать 74 рабочих места, — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В планах резидента запустить в производство 34 млн пеленок и 70 млн подгузников для взрослых пациентов за первый год. Поставки подгузников начнут уже в августе этого года, пеленок — в следующем году. После бизнес намерен масштабироваться и продолжить наращивать объемы выпуска

Сейчас компания занимаем 5,5 тыс. «квадратов» площадей в технополисе. Генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев, сообщил, что оборудование компании сейчас проходит таможенное оформление, а следом стартует монтаж технологических линий: он займет около двух недель.

— Нам было важно получить статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва», так как он дает серьезные налоговые преференции. Для запуска инновационного стартапа важна поддержка государства, в том числе и в налоговой составляющей, – добавил генеральный директор «ВИП-Камилла» Учар Уйгар.

Руководитель также уточнил, что на покрытие офсетного контракта пойдет только треть выпускаемой продукции, остальное у производства готовы запускать крупные торговые сети.