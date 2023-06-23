В Москве неизвестный на самокате поджег три автомобиля и сбежал Фото: Артем КИЛЬКИН

Неизвестный на самокате поджег три машины на юго-западе Москвы, а затем сбежал. Об этом сообщает «МВД Медиа». Пиромана ищут.

Сообщение о возгорании нескольких автомобилей во дворе одного из домов на улице Островитянова поступило около 01:50 23 июня. На месте выяснилось, что пламя охватило три машины. Пожарные смогли укротить стихию, возгорание ликвидировали.

Правоохранители изучили видеозаписи с камер наблюдения и установили, что к одному из автомобилей приблизился неизвестный на самокате и бросил неустановленный предмет. После этого и началось возгорание. Злоумышленник с места происшествия скрылся. Теперь его личность устанавливают правоохранители.

Также будет выяснен размер материального ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В результате инцидента никто не пострадал.

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