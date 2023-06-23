Движение в центре Москвы перекроют на время выпускного бала 24 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Центре организации дорожного движения сообщили 24 июня временно закроют движение для транспорта в центре Москвы в связи с проведением бала «Выпускник». Основные ограничения коснутся работы проезжих частей на улице Ильинка и съезде с улицы Крымский Вал. Информацию опубликовал телеграм-канал департамента транспорта столицы.

Движение будет закрыто с 8:00 24 июня до 7:00 25 июня на улице Ильинка и в проезде от улицы Ильинки до улицы Варварки. Также с 16:00 24 июня до 7:00 25 июня на съезде с улицы Крымский Вал на проезд в сторону Ленинского проспекта.

Кроме того, с 00:01 23 июня до окончания мероприятия будет недоступна парковка на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади.

Напомним, что вечером 24 июня в Парке Горького состоится общегородской выпускной. Для вчерашних школьников подготовили большую праздничную программу. Пускать на мероприятие будут по индивидуальным браслетам с QR-кодами.