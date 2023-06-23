Тарифы на аренду велосипедов снизили в Москве ко Дню молодежи Фото: Андрей АБРАМОВ

Тарифы на аренду велосипедов в Москве снизили до конца велосезона в преддверии Дня молодежи, который отмечают 24 июня. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Стоимость проката уменьшилась до 25% в зависимости от тарифа. Доступнее сделали и новые электровелосипеды 2.0. Станционные велосипеды же теперь можно арендовать бесплатно. Для этого достаточно привязать карту «Тройка» в личном кабинете приложения «Метро Москвы». О такой возможности ранее уже писал KP.RU. Это возможно при наличии билета «Единый» на 30, 90 или 365 дней, который записан на «Тройку». Длительность бесплатной поездки составит до 30 минут. Их количество неограниченно, общее число зависит от категории абонемента.

Такое решение приняли для того, чтобы больше москвичей решились взять двухколесный транспорт в прокат.