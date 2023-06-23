Будущие контрактники назвали любовь к Родине главной мотивацией отправиться в зону СВО

Посетители пункта отбора на улице Яблочкова рассказали журналистам, почему они приняли решение отправиться в зону СВО. Фото: Ярослав ЧИНГАЕВ.

Москвичи и жители других регионов России ежедневно приходят в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту, чтобы вступить в ряды вооруженных сил. Добровольцы готовы отправиться в зону специальной военной операции и защищать Родину с оружием в руках. Посетители центра на улице Яблочкова рассказали журналистам, почему они приняли это серьезное решение.

По словам новобранцев, их главный мотив – любовь к своей стране и желание оборонять ее от нацистов. Будущие контрактники уверены в том, что военная служба во время проведения спецоперации – это прямой долг каждого настоящего мужчины.

«Я считаю, что каждого мужчины долг – защищать свою родину. Я служил по контракту, в основном в отрядах специального назначения. Я считаю, что наши дети все должны ходить под мирным небом», - рассказал один из посетителей.

Еще один доброволец говорит, что уже не впервые отправится на Донбасс. Мужчина не раз бывал в новых регионах России, своими глазами видел, что там происходит. По словам собеседника, у него болит душа за детей, которые ежедневно подвергаются опасности.

«Не первый раз иду, видя, что там происходит, спасая жизни мирных жителей, за детей, которые там. И за нашу Родину», - сообщил доброволец.

Ранее пункт отбора на улице Яблочкова посетил депутат Мосгордумы Александр Козлов. Председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению также высоко оценил работу сотрудников центра.

«Сейчас поговорили с одним из участников. Он сделал осознанный шаг по подписанию контракта. Сказал, что все организовано очень на достойном уровне, все процедуры ведутся оперативно. И это действительно является преимуществом. Бегать по разным инстанциям, собирать справки никто не хочет. А здесь собраны лучшие специалисты из МФЦ, из поликлиник», – отметил Александр Козлов.

По его словам, в российских регионах активно перенимают опыт московских коллег по организации таких пунктов.

«Все организовано на высоком уровне. Мы знаем, что приезжают коллеги из других субъектов Российской Федерации, чтобы посмотреть, как организовано это в Москве, перенять опыт. Москва показала высокий стандарт организации процесса», – отметил Александр Козлов.

Единый пункт отбора контрактников в Москве расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. В ряды вооруженных принимаются люди от 18 до 60 лет. В столичный пункт могут обращаться не только москвичи: на военную службу берут и жителей других регионов, и иностранных граждан. Для подписания контракта потребуются паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.