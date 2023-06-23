Мужчина растлил 15-летнюю девочку в торговом комплексе на юго-востоке Москвы Фото: Олег ЗОЛОТО

В одном из торговых комплексов на юго-востоке Москвы 29-летний мужчина совершил развратные действия в отношении ранее незнакомой ему 15-летней девочки. Та рассказала о случившемся родственникам, которые незамедлительно обратились в полицию. Педофила задержали, сообщили в Следственном комитете России по столице KP.RU.

Произошло это 21 июня 2023 года. Возбудждено уголовное дело по признакам развратных действий в отношении несовершеннолетнего лица.

Фигуранту уже предъявили обвинение. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в столице будут судить сотрудника катка в ТЦ за растление малолетних девочек, не достигших 14 лет. Доказана вина педофила в четырех преступлениях, которые были совершены с 2011 по 2016 год.