После пожара на мусоросортировочном комплексе в Москве возбудили уголовное дело Фото: прокуратура Москвы

После возгорания бытовых отходов на территории мусоросортировочного комплекса на юге Москвы возбудили уголовное дело сразу по трем статьям: нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности и халатность. Об этом сообщили KP.RU в Следственном комитете России по столице.

Напомним, днем 22 июня 2023 года загорелись твердые бытовые отходы на открытой территории мусоросортировочного комплекса на улице Дорожная. Это повлекло угрозу причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде, считают правоохранительные органы. KP.RU писал, что пожар охватил не менее 900 квадратных метров. К тушению огня, которое велось более двух часов, привлекли авиацию МЧС. Никто не пострадал.

По предварительным данным причиной возгорания стало нарушение правил хранения ТБО. Теперь следователи столичного СК устанавливают все обстоятельства случившегося, а также лиц, которые допустили нарушение правил охраны окружающей среды.