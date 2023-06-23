В Москве студента задержали за заказ по почте пол-литра коктейля с кодеином Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Студента, заказавшего по почте пол-литра наркотического коктейля с кодеином, задержали сотрудники Центральной почтовой таможни. 22-летний молодой человек, который учится в одном из вузов Москвы, признался, что уже не в первый раз использует такой способ получения запрещенных препаратов. О произошедшем KP.RU рассказали в Федеральной таможенной службе.

Посылка молодому человеку прибыла из Великобритании. Наркотик он заказал через зарубежную соцсеть и оплатил виртуальной валютой, которую используют в теневом интернете для анонимности транзакций.

Мужчину задержали таможенники при получении посылки. В ней обнаружили пластиковую бутылка с половиной литра темно-красного тягучего сиропа. Экспертиза установила, что в жидкости содержался наркотик кодеин. Это сильнодействующее наркотическое вещество, оказывающее психостимулирующее воздействие и вызывающее зависимость уже в первые дни приема. В аптеках препараты с этим веществом в составе приобрести можно только рецепту.

Студент признался, что несколько раз уже приобретал кодеин и психотропные вещества оксикодон и алпразолам для использования в личных целях.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств. Теперь парню грозит от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Идет расследование.

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