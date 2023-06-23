Бетонная плита упала на две иномарки у стройки в Кривоколенном переулке Москвы Фото: Сергей ГАПОН

Бетонная балконная плита обрушилась на два автомобиля в Кривоколенном переулке в Москве. ЧП случилось на строящемся объекте, никто не пострадал. Об этом KP.RU рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел рядом с домом 14, строение 1, в Кривоколенном переулке. По предварительной информации, плита упала на автомобили Mercedes-Benz GLS и Toyota Camry.

На место происшествия выезжали городские спасатели, однако их помощь не понадобилась. Теперь владельцам иномарок и строительной фирме предстоит разбираться между собой самостоятельно.

Ранее в столице с третьего этажа многоуровневой парковки упала иномарка. В момент аварии в автомобиле марки «Мерседес» находился водитель. Как писал KP.RU, сам мужчина рассказал, что у него отказали тормоза. Автомобилист быстро сориентировался, сгруппировался, и поэтому не особо пострадал.