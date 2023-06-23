В метро Москвы задержали подозреваемых в поджоге трех релейных шкафов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Столичные транспортные полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали подозреваемых в поджоге трех релейных шкафов. Мужчины признались, что пошли на преступление ради денежного вознаграждения, сообщает пресс-служба УТ МВД России по Центральному Федеральному округу.

Ранее KP.RU сообщал, что на перегоне МЦК в Москве неизвестные подожгли железнодорожное оборудование. Три релейных шкафов пострадали в районе станций Москва-Товарная-Павелецкая – Варшавская.

Работники МЖД обратились в правоохранительные органы. Оперативники УТ МВД России по ЦФО совместно с сотрудниками ФСБ России по Москве и Московской области, а также сотрудниками УВД на московском метрополитене установили личности двоих подозреваемых в поджоге. Их задержали на одной из станций столичного метро.

Злоумышленниками оказались 26-летний и 28-летний мужчины. Они рассказали, что за поджог им пообещали денежное вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело за приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Следствие рассматривает вопрос о переквалификации деяния на диверсию. В этом случае поджигателям грозит до 20 лет лишения свободы.