Что произошло за день 23 июня в Москве: главные новости

Тарифы на аренду велосипедов снизили в Москве ко Дню молодежи Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тарифы на аренду велосипедов в Москве снизили до конца велосезона в преддверии 24 июня — Дня молодежи. В зависимости от тарифа, стоимость проката уменьшили до 25%. Также станционные велосипеды теперь можно брать бесплатно: если к привязанной «Тройке» добавлен билет «Единый» на определенное количество поездок.

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