Кратковременный дождь и до 23 градусов тепла ожидают в Москве 24 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в субботу, 24 июня, прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Днем температура воздуха составит +21…+23 градуса, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть северный, северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба, что немного ниже нормы.

В ночь на воскресенье характер погоды практически не изменится – будет облачно с прояснениями, осадки ожидают по области. Температура снизится до 12-14 градусов со знаком плюс.

Ранее KP.RU писал, что после прошедшей пятницы прогнозировали улучшение погоды в Москве, однако до конца недели она останется пасмурной. В воскресенье, 24 июня, осадков уже, скорее всего не будет. Воздух прогреется до 24 градусов тепла.